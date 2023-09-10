Электрокар «без дизайна» Cybertruck сняли максимально близко

Электрокар «без дизайна» Cybertruck сняли максимально близкоИнтерьер тоже попал в кадр
2023 год скоро подойдет к концу, а долгожданный Cybertruck компании Tesla все еще не появился на улицах городов. Однако благодаря удаче Twitter-аккаунта The Kilowatts удалось получить свежие снимки электромобиля «без дизайна», в том числе и интерьера.
На фотографиях Kilowatts показан Cybertruck с, похоже, более четкими колесами и центральной консолью по сравнению с тем, что показывали в мае. Является ли этот вариант окончательным вариантом для серийного производства, пока неясно.
Хотя снимки сделаны через лобовое и передние окна, очевидно, что приборная панель сохранила минималистичный дизайн, что соответствует подходу Tesla в недавнем обновлении Model 3.
Хотя эти свежие изображения могут на время удовлетворить поклонников Tesla, их главным желанием остаются поставки. Поскольку лето уже позади, неясно, когда это произойдет. По некоторым данным, задержки в производстве могут быть связаны с тем, что Tesla пытается добиться эстетического совершенства автомобиля.