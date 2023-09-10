Электрокар «без дизайна» Cybertruck сняли максимально близко

На фотографиях Kilowatts показан Cybertruck с, похоже, более четкими колесами и центральной консолью по сравнению с тем, что показывали в мае. Является ли этот вариант окончательным вариантом для серийного производства, пока неясно.

Хотя снимки сделаны через лобовое и передние окна, очевидно, что приборная панель сохранила минималистичный дизайн, что соответствует подходу Tesla в недавнем обновлении Model 3.