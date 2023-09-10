Авто
19:15, 10 сентября 2023
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Электрокар «без дизайна» Cybertruck сняли максимально близко

Интерьер тоже попал в кадр

2023 год скоро подойдет к концу, а долгожданный Cybertruck компании Tesla все еще не появился на улицах городов. Однако благодаря удаче Twitter-аккаунта The Kilowatts удалось получить свежие снимки электромобиля «без дизайна», в том числе и интерьера.

На фотографиях Kilowatts показан Cybertruck с, похоже, более четкими колесами и центральной консолью по сравнению с тем, что показывали в мае. Является ли этот вариант окончательным вариантом для серийного производства, пока неясно.

Хотя снимки сделаны через лобовое и передние окна, очевидно, что приборная панель сохранила минималистичный дизайн, что соответствует подходу Tesla в недавнем обновлении Model 3.

© The Kilowatts

Хотя эти свежие изображения могут на время удовлетворить поклонников Tesla, их главным желанием остаются поставки. Поскольку лето уже позади, неясно, когда это произойдет. По некоторым данным, задержки в производстве могут быть связаны с тем, что Tesla пытается добиться эстетического совершенства автомобиля.

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