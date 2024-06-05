Электрокар Lotus проехал 21 км-гоночный трек за 6,5 минут

Оснащенный четырьмя электромоторами мощностью 1 972 л.с., Evija X может похвастаться максимальной скоростью 344.4 км/ч. Несмотря на то, что трансмиссия и шасси остались от обычной версии Evija, гоночный вариант включает в себя специализированную подвеску и аэродинамические улучшения.

Evija X продемонстрировал «потрясающую устойчивость и сцепление с дорогой даже на экстремальных скоростях», пишут СМИ.

Lotus Evija X стоит 2,3 миллиона долларов, а количество выпущенных экземпляров ограничено 130 единицами.