Электрокар Lotus проехал 21 км-гоночный трек за 6,5 минут

Опубликовано 05 июня 2024, 23:15
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Электрокар Lotus проехал 21 км-гоночный трек за 6,5 минутРекордный круг по Нюрбургрингу
Полностью электрический гиперкар Lotus Evija X побил рекорды на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе, проехав круг за 6 минут и 24,047 сеунды. Это достижение позволило ему стать четвертым по скорости автомобилем, когда-либо покорявшим 12,9-мильную (около 21 км) трассу. Evija X превзошла предыдущий рекорд, установленный Mercedes AMG-One, более чем на 10 секунд.
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Оснащенный четырьмя электромоторами мощностью 1 972 л.с., Evija X может похвастаться максимальной скоростью 344.4 км/ч. Несмотря на то, что трансмиссия и шасси остались от обычной версии Evija, гоночный вариант включает в себя специализированную подвеску и аэродинамические улучшения.
Evija X продемонстрировал «потрясающую устойчивость и сцепление с дорогой даже на экстремальных скоростях», пишут СМИ.
Lotus Evija X стоит 2,3 миллиона долларов, а количество выпущенных экземпляров ограничено 130 единицами.