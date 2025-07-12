Электрокар Nevera R разогнался с 0 до 400 км/ч и остановился за 25,79 секунды

Опубликовано 12 июля 2025, 03:001 мин.
Электрокар Nevera R разогнался с 0 до 400 км/ч и остановился за 25,79 секундыИ обновил 23 собственных рекорда
Хорватский электромобиль Rimac Nevera R установил новый мировой рекорд: разгон до 400 км/ч и полная остановка заняли всего 25,79 секунды. Это на 2 секунды быстрее предыдущего достижения шведского гиперкара Koenigsegg Jesko Absolut.
© Rimac
Помимо этого, Nevera R обновил ещё 23 собственных рекорда. Например, он разгоняется до 100 км/ч за 1,72 секунды, до 200 км/ч — за 3,95 секунды, а до 300 км/ч — за 7,89 секунды. Максимальная скорость — 431 км/ч.
Секрет успеха — в улучшенной аэродинамике (фиксированное антикрыло, увеличенный диффузор), более мощном моторе (2078 л.с. против 1888 л.с. у стандартной Nevera) и новых шинах Michelin Cup 2.
Rimac намекает: это ещё не предел.