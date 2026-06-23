Электрокар Xiaomi YU7 GT проехал по трассе Нюрбургринг… без водителя

Опубликовано 23 июня 2026, 05:351 мин.
Электрокар Xiaomi YU7 GT проехал по трассе Нюрбургринг… без водителяПервый зафиксированный случай
Электромобиль Xiaomi YU7 GT установил рекорд на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг. Автомобиль проехал круг в полностью беспилотном режиме. Это первое официально зафиксированное время для автопилота на этой трассе.
© Xiaomi
Нюрбургринг — это трасса длиной почти 20 километров среди холмов Германии. Там есть крутые повороты, ямы и перепады высот. Многие производители привозят туда свои машины, чтобы проверить их в деле.
Специально настроенный (инженеры доработали штатную систему автономного вождения, потому что она не рассчитана на гоночные скорости) YU7 GT проехал круг за 10 минут 29 секунд. Такой результат сравним со старыми гоночными машинами прошлого века. Но стоит помнить, что внутри не было водителя.
На прямой машина при этом разгонялась до 210 км/ч.
Источник:electrek
Автор:Максим Многословный
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