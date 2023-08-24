Электрокары Tesla начали запирать владельцев внутри машин

Автоблогер Том Экстон ранее рассказывал, что его новый автомобиль Tesla Model Y внезапно заглох на шоссе, несмотря на то, что запас хода батареи составлял более 320 км. После остановки Экстон не смог выйти из автомобиля и прибег к помощи механизма аварийного открывания дверей. Хотя модели Tesla оснащены ручками аварийного открывания дверей, найти их без инструкции может быть непросто, особенно в панической ситуации.

Опыт Экстона не единичен. В июле 73-летний Рик Меггисон рассказал о том, как он оказался заперт в своем гараже во время палящего лета по той же причине.

В ответ на жалобы регулирующие органы США рекомендуют водителям ознакомиться с аварийными механизмами своих электромобилей. Компания Tesla пока никак не прокомментировала ситуацию.