Электрохиппи будут рады: Volkswagen представил новый электробус

Volkswagen ID Buzz это многоцелевой автомобиль, который основан на платформе электрического хэтчбека ID.3. Он оснащен электродвигателем мощностью 201 л.с. и 150 кВт. Бортовая батарея имеет емкость 77 кВт/ч, и хотя дальность пробега ID Buzz пока не подтверждена, мы ождаем около 400 км.

Батарея может быть заряжена с 5 до 80 процентов за 30 минут, если вы сможете найти достаточно мощное зарядное устройство. Buzz также будут иметь двунаправленную зарядку в стандартной комплектации. Это значит, что вы сможете использовать Buzz для питания бытовых приборов, таких как соковыжималка, блендер или телевизор.

В Buzz есть место для пяти человек и их багажа, объем которого составляет 1 121 литр. Если сложить второй ряд сидений, то объем увеличивается до 2 205 литров. Производство ID Buzz начнется в конце этого года, а первые поставки в Европу состоятся осенью.