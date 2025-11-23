Всего будет выпущено 30 экземпляров U9 Xtreme. Автомобиль получил полностью переработанную систему e⁴ AWD, улучшенную подвеску DiSus-X, аэродинамический обвес и карбоновый кузов. Большие антикрылья, вентиляция капота и массивный диффузор должны обеспечить стабильность при экстремальных скоростях.

Тормоза выполнены из титана с карбоново-керамическими дисками, а полуслик-шины GitiSport e·GTR2 PRO рассчитаны на 500 км/ч. Энергию обеспечивает новая батарея 30C Blade Battery с двойной системой охлаждения.

При этом стоимость U9 Xtreme «обещает быть заметно ниже миллиона долларов», пишут СМИ.