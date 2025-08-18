Электромобиль BYD Yangwang U9 «Track Edition» получит 3000 лошадиных сил

Обычная версия U9 уже показала — 1300 л.с. и разгон до 100 км/ч всего за 2,36 секунды. Но инженеры BYD решили пойти дальше: в Track Edition установят четыре электромотора по 744 л.с. каждый, что даст около 3000 л.с. общей мощности. Это втрое больше, чем у болидов «Формулы-1».

Согласно документам китайского Минпрома, максимальная скорость составит 350 км/ч, хотя стандартный U9 ранее разгонялся до почти 392 км/ч.

Внешне машина мало отличается от базовой версии: 20-дюймовые колёса, карбоновая крыша, фиксированное антикрыло и большой диффузор. Дополнительно будут предлагаться аэродинамические элементы.

U9 строится на платформе 800 В, что позволяет заряжать батарею на 80 кВт·ч от 30% до 80% всего за 10 минут. Запас хода — до 450 км по китайскому циклу CLTC. Уникальная подвеска даёт машине возможность даже «подпрыгивать» и преодолевать препятствия.