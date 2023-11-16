Электромобиль Hyundai нового поколения: представлен 641-сильный Ioniq 5 N

Структура кузова автомобиля была усилена, рулевое управление усовершенствовано, а неподрессоренная масса уменьшена для достижения оптимальных характеристик. Hyundai намерена подстегнуть энтузиастов вождения, и в ближайшее время будет выпущено еще несколько электромобилей под маркой N.