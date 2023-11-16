Электромобиль Hyundai нового поколения: представлен 641-сильный Ioniq 5 N

13:15, 16 ноября 2023
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Электромобиль Hyundai нового поколения: представлен 641-сильный Ioniq 5 NОсталось дождаться середины 2024 года
Hyundai представил Ioniq 5 N - первый электромобиль марки под брендом N. Обладая мощностью 641 л.с. и батареей емкостью 84 кВт/ч, он обещает такие передовые функции, как оптимизация заноса, распределение крутящего момента и настройки для трека.
Структура кузова автомобиля была усилена, рулевое управление усовершенствовано, а неподрессоренная масса уменьшена для достижения оптимальных характеристик. Hyundai намерена подстегнуть энтузиастов вождения, и в ближайшее время будет выпущено еще несколько электромобилей под маркой N.
Модель 2025 Ioniq 5 N, оснащенная вышеуказанными технологиями и улучшенными характеристиками, готовится к выпуску в середине 2024 г.