Электромобиль на солнечных панелях прошел первые тесты

Опубликовано 04 ноября 2024, 10:301 мин.
Электромобиль на солнечных панелях прошел первые тестыВ чем его особенность
Aptera Motors из Сан-Диего успешно провела свой первый тест функциональности «солнечного» электромобиля Aptera PI2 на низкой скорости. В отличие от традиционных электромобилей, Aptera получает энергию напрямую от солнечного света, что «исключает» необходимость прямого подключения к Сети для подзарядки. Солнечные панели автомобиля разработаны для улавливания около 700 ватт солнечной энергии, что позволяет ему получать дополнительные 65 км запаса хода ежедневно при идеальных условиях. Не густо, но концепция интересная.
© Aptera
Aptera PI2 имеет легкий трехколесный дизайн с коэффициентом лобового сопротивления всего 0,13, что показывает его «аэродинамическую эффективность». Этот уникальный дизайн позволяет автомобилю потенциально достигать запаса хода до 1600 км.
В то время как прошлые гибридные модели, такие как Toyota Prius, использовали солнечные панели для вспомогательной энергии, Aptera нацелена на полностью независимую солнечную зарядку.