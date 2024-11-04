Электромобиль на солнечных панелях прошел первые тесты

В чем его особенность

Aptera Motors из Сан-Диего успешно провела свой первый тест функциональности «солнечного» электромобиля Aptera PI2 на низкой скорости. В отличие от традиционных электромобилей, Aptera получает энергию напрямую от солнечного света, что «исключает» необходимость прямого подключения к Сети для подзарядки. Солнечные панели автомобиля разработаны для улавливания около 700 ватт солнечной энергии, что позволяет ему получать дополнительные 65 км запаса хода ежедневно при идеальных условиях. Не густо, но концепция интересная.