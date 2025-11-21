Электромобиль Polestar 3 теперь умеет питать дом до 10 дней

Компания также запускает собственную энергосистему, в которую входят фирменный домашний зарядник, двунаправленная настенная станция и ПО для управления подачей энергии.

Polestar строит целую платформу, на основе которой будущие модели бренда получат функции «автомобиль-дом» (V2H), «автомобиль-автомобиль» (V2V) и т. д. В Polestar 3 используется 400-вольтовая архитектура.

Производитель утверждает, что владельцы могут экономить до 1300 долларов в год благодаря «умному распределению энергии». Polestar 3 якобы способен обеспечивать работу основных приборов в доме до 10 дней — в зависимости от нагрузки.