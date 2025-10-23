Электромобиль Yangwang U9 Xtreme проехал 20,8 км за 6 минут и 59,157 секунды

U9 Xtreme прошёл петлю длиной 20,8 км всего за 6 минут и 59,157 секунды, что на пять секунд быстрее предыдущего рекорда. Это первый случай, когда электромобиль данного класса преодолел трассу менее чем за семь минут. За рулём рекордного автомобиля был немецкий гонщик Мориц Кранц.

Гиперкар построен на платформе 1,200V e4 и оснащён четырьмя электромоторами, каждый из которых вращается до 30 000 оборотов в минуту. Совокупная мощность — около 3 000 лошадиных сил. Для заезда также использовались усовершенствованная система охлаждения, карбон-керамические тормоза и специальные шины GitiSport e·GTR2 PRO.