Электромобили "КАМАЗа" начнут собирать на бывшем заводе Renault

Мантуров заявил, что на заводе Renault, который автоконцерну уже не принадлежит, больше не будут производиться автомобили французского концерна. Помимо этого он подтвердил, что сделка полностью завершена, и у Renault нет возможности выкупить завод обратно.

По его словам на московской площадке Renault будет задействована “новая стратегия”. Завод планируют использовать для реализации наработок “КАМАЗа” по созданию отечественных электромобилей.

Ранее генеральный директор “КАМАЗа” Сергей Когогин сообщил, что легковой электромобиль «Кама» может поступить в продажу в 2024-2025 годах.