Электромобили прежними не будут: Hyundai и Kia переместили основные компоненты прямо в ступицу колеса

Представьте себе футуристическую передачу, которая освобождает место в просторных багажниках и багажных отделениях, позволяя использовать нетрадиционные схемы размещения сидений. Посмотрите вот это видео и приготовьтесь удивляться.

Хотя сроки выхода этой автомобильной революции на улицы пока не определены, Hyundai и Kia уже получили восемь патентов на Uni Wheel в Южной Корее, США и Европе.