Электромобили прежними не будут: Hyundai и Kia переместили основные компоненты прямо в ступицу колеса

Электромобили прежними не будут: Hyundai и Kia переместили основные компоненты прямо в ступицу колесаСистема Uni Wheel
Hyundai Motor и Kia Corporation представили в Сеуле революционную технологию Uni Wheel. Попрощайтесь с тесными интерьерами. Система Uni Wheel Drive перемещает основные компоненты прямо в ступицу колеса, создавая невероятное пространство внутри электромобилей.
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Больше не нужно жертвовать пространством ради эффективности - эта система, «меняющая парадигму», выводит электромобили на совершенно новый уровень.
Представьте себе футуристическую передачу, которая освобождает место в просторных багажниках и багажных отделениях, позволяя использовать нетрадиционные схемы размещения сидений. Посмотрите вот это видео и приготовьтесь удивляться.
Хотя сроки выхода этой автомобильной революции на улицы пока не определены, Hyundai и Kia уже получили восемь патентов на Uni Wheel в Южной Корее, США и Европе.