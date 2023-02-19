Электромобили способны питать ваш дом в течение трех дней

Батарея автомобиля с легкостью питала его холодильник, освещение и другие важные устройства. В то время как остальная часть его района погрузилась во тьму, жизнь семьи Грэма оставалась практически неизменной.

Вообще, Грэм питает свои бытовые приборы в основном от солнечных батарей на крыше, а теперь он вооружился еще и своим Chevy Bolt. Он сократил свои ежемесячные счета за электроэнергию примерно с 220 до 8 долларов в месяц.

Издание пишет, что автомобиль Грэма был способен питать его бытовые приборы в течении трех дней.