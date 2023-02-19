Авто
12:37, 19 февраля 2023
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Электромобили способны питать ваш дом в течение трех дней

Что показали на практике

Ваш автомобиль скоро сможет служить элементом “вашей персональной электростанции", пишет обозреватель Washington Post. Он рассказал историю о Нейте Грэме, который во время отключения электричества подключил к своему автомобилю Chevy Bolt EV удлинитель и инвертор за 150 долларов, запитав свой дом.

Электромобили способны питать ваш дом в течение трех дней

Фото: Unsplash

Батарея автомобиля с легкостью питала его холодильник, освещение и другие важные устройства. В то время как остальная часть его района погрузилась во тьму, жизнь семьи Грэма оставалась практически неизменной.

Вообще, Грэм питает свои бытовые приборы в основном от солнечных батарей на крыше, а теперь он вооружился еще и своим Chevy Bolt. Он сократил свои ежемесячные счета за электроэнергию примерно с 220 до 8 долларов в месяц.

Издание пишет, что автомобиль Грэма был способен питать его бытовые приборы в течении трех дней.

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