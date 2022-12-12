Электромобили стали выгоднее во владении, чем обычные машины

Хоть аккумуляторный двигатель и дороже традиционного, его эксплуатационные расходы ниже. Аналитики говорят, что совокупная стоимость владения — ключевой момент, который может спровоцировать повсеместный переход на аккумуляторные автомобили.

Так, стоимость стандартного семейного автомобиля, например Ford Kuga, и его электрического аналога Škoda Enyaq была равна. В некоторых странах электромобиль стоил даже дешевле. Затраты на зарядку электрокара сегодня составляют около 15% от стоимости владения и эксплуатации, а затраты на заправку дизельной машины — около 28%.