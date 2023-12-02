Электромобили уже через пару-тройку лет займут четверть дорожного трафика

Электромобили уже через пару-тройку лет займут четверть дорожного трафикаПрогноз JD Power
Использование электромобилей (EV) набирает обороты. Так, недавний отчет JD Power развеял опасения, что потребители не готовы к переходу на них. На самом деле, 29,2% покупателей автомобилей в США с большой вероятностью выберут EV в качестве своей следующей покупки, что на 3% больше, чем в прошлом месяце. JD Power прогнозирует, что к концу 2024 года доля EV на рынке составит 13%, а в 2026 году достигнет 24%.
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Однако в отчете говорится, что автопроизводителям необходимо доработать свою стратегию для плавного перехода к массовому внедрению.
Ключ? Создавать более компактные и доступные электромобили, ориентируясь на прибыльный рынок компактных кроссоверов. В то время как премиальные электрические внедорожники набирают обороты, основные потребители колеблются из-за высокой разницы в цене и сохраняющихся опасений по поводу инфраструктуры для зарядки.