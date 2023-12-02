Электромобили уже через пару-тройку лет займут четверть дорожного трафика

Однако в отчете говорится, что автопроизводителям необходимо доработать свою стратегию для плавного перехода к массовому внедрению.

Ключ? Создавать более компактные и доступные электромобили, ориентируясь на прибыльный рынок компактных кроссоверов. В то время как премиальные электрические внедорожники набирают обороты, основные потребители колеблются из-за высокой разницы в цене и сохраняющихся опасений по поводу инфраструктуры для зарядки.