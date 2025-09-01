Электромобили заняли более половины рынка новых машин в Китае

Мировое производство электрокаров в 2024 году составило около 17 миллионов единиц, из которых 12 миллионов выпущено в Китае. Большая часть — примерно 11 миллионов — была продана на внутреннем рынке, остальное ушло на экспорт.

Особенно быстро растёт сегмент чистых электромобилей (BEV), которые работают только на батарее. Они уже занимают 31% всего рынка легковых машин в стране. Остальная часть приходится на гибридные модели (PHEV).

Эксперты называют 50% «точкой невозврата» для отрасли. Так, в Норвегии электромобили достигли этой отметки в 2020 году, а к 2024-му их доля выросла до 90%. Чего вскоре можно ожидать и в Китае.