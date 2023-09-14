ЕС недоволен китайскими субсидиями на электрокары: началось расследование

ЕС недоволен китайскими субсидиями на электрокары: началось расследованиеВвозить их в ЕС станет дороже
Европейский Союз (ЕС) начал официальное антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей китайского производства, поступающих на его рынок. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в ходе своего выступления «О положении дел в ЕС».
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Причиной расследования стали опасения, что Китай субсидирует свою электромобильную промышленность, что приводит к искусственному занижению цен и нарушению конкуренции на рынке ЕС. Китайские бренды, такие как BYD, Nio и Xpeng, уже заняли 8% европейского рынка электромобилей, и эта доля может вырасти до 15% к 2025 году, согласно данным Еврокомиссии.
Расследование может привести к введению «компенсационных пошлин» или торговых тарифов на китайские электромобили в дополнение к существующей 10%-ной импортной пошлине. Европейские автопроизводители, работающие в Китае, такие как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Tesla, также могут столкнуться с тарифами, если они получат выгоду от китайской государственной помощи.