ЕС недоволен китайскими субсидиями на электрокары: началось расследование

Причиной расследования стали опасения, что Китай субсидирует свою электромобильную промышленность, что приводит к искусственному занижению цен и нарушению конкуренции на рынке ЕС. Китайские бренды, такие как BYD, Nio и Xpeng, уже заняли 8% европейского рынка электромобилей, и эта доля может вырасти до 15% к 2025 году, согласно данным Еврокомиссии.

Расследование может привести к введению «компенсационных пошлин» или торговых тарифов на китайские электромобили в дополнение к существующей 10%-ной импортной пошлине. Европейские автопроизводители, работающие в Китае, такие как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Tesla, также могут столкнуться с тарифами, если они получат выгоду от китайской государственной помощи.