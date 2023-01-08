Ещё не выпущенный автомобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая

Согласно отчёту, первая модель Xiaomi будет конкурировать с Tesla Model 3. Это седан среднего размера под кодовым названием Modena. Второй серийный автомобиль Xiaomi под кодовым названием Le Mans будет выпущен в 2025 году. Он будет основан на той же платформе, что и Modena, но будет иметь три двигателя.

Сообщается, что Modena уже тестируется производителем. На опубликованных снимках автомобиль спрятан в чехол. Однако можно рассмотреть лидар и большое количество датчиков для системы автономного вождения Xiaomi Pilot.