Ещё не выпущенный автомобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая

16:56, 08 января 2023
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Ещё не выпущенный автомобиль Xiaomi заметили на дорогах КитаяЕсть шпионский снимок
СМИ сообщили, что китайский производитель смартфонов Xiaomi работает над двумя моделями электромобилей. Первая будет стоить около 300 000 юаней (около 3 млн рублей). Её и заметили на дорогах.
Фото: ArenaEV
Согласно отчёту, первая модель Xiaomi будет конкурировать с Tesla Model 3. Это седан среднего размера под кодовым названием Modena. Второй серийный автомобиль Xiaomi под кодовым названием Le Mans будет выпущен в 2025 году. Он будет основан на той же платформе, что и Modena, но будет иметь три двигателя.
Сообщается, что Modena уже тестируется производителем. На опубликованных снимках автомобиль спрятан в чехол. Однако можно рассмотреть лидар и большое количество датчиков для системы автономного вождения Xiaomi Pilot.
Cnevpost