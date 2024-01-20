Есть еще порох в пороховницах: победу на «Дакаре» одержал 61-летний гонщик

Главный соперник Сайнца, Себастьен Лёб, столкнулся с механическими проблемами и опустился на третье место, оставив испанца в выигрышном положении перед финальным этапом.

Лёб, которому еще не удавалось выиграть «Дакар», несмотря на то, что он является девятикратным чемпионом мира по ралли, был вынужден остановиться после 132 км из-за поломки подвески. Он потерял более часа времени, но смог продолжить гонку благодаря помощи другой команды.

Победа Сайнца стала первой для автомобиля с электрическим двигателем на «Дакаре». Его Audi использует гибридную систему, сочетающую 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель с электромотором.