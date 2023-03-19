Эти смарт-часы закроют/откроют двери вашего автомобиля

Эти смарт-часы закроют/откроют двери вашего автомобиляНовинка от китайской BYD
Китайская компания BYD представила свои новые смарт-часы с NFC, которые могут заменить обычный автомобильный ключ. Устройство позволяет управлять разными функциями автомобиля без физического контакта.
Фото: BYD
Смарт-часы BYD имеют круглый циферблат с разрешением 360×360 пикселей и сапфировым стеклом. Корпус устройства водонепроницаемый и имеет кнопки управления по бокам. С помощью часов можно запустить двигатель, открыть или закрыть двери и багажник, управлять стеклоподъёмниками и другими функциями автомобиля.
Устройство также имеет датчик сердечного ритма «медицинского класса» и может отслеживать калории, шаги и уровень кислорода в крови. Смарт-часы можно подключать к смартфонам под управлением Android 4.4 и iOS 7.1 или выше через специальное приложение. Батарея устройства имеет ёмкость 200 мАч и обеспечивает до 30 дней работы в режиме ожидания или до семи дней в режиме активного использования.
Цена и дата начала продаж смарт-часов BYD пока не объявлены. Пока что устройство совместимо только с некоторыми моделями автомобилей BYD.