"Это опасно": почему Hyundai оставит кнопки в автомобилях

В некоторых современных автомобилях для регулировки таких параметров, как громкость или настройки климат-контроля, может потребоваться использование меню на сенсорном экране или использование глаз для поиска сенсорного элемента управления на приборной панели. А вот тактильная отдача от настоящих кнопок позволяет водителю не отвлекаться от дороги.

“Когда вы за рулем, трудно контролировать ситуацию. Вот почему, когда это жесткая клавиша, ее легко почувствовать и ощутить”, - говорит Ли. Однако он намекнул, что хотя сегодня это приоритет для Hyundai, в будущем ситуация может измениться: “когда дело дойдет до автономного вождения 4-го уровня, тогда у нас все будет на мягких клавишах”.