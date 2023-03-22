"Это опасно": почему Hyundai оставит кнопки в автомобилях“Когда вы за рулем, трудно контролировать ситуацию”
Санг Юп Ли, глава отдела дизайна Hyundai, подтвердил, что компания остается “верна” кнопкам. Как сообщает CarsGuide, для корейского автопроизводителя это решение продиктовано соображениями безопасности.
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В некоторых современных автомобилях для регулировки таких параметров, как громкость или настройки климат-контроля, может потребоваться использование меню на сенсорном экране или использование глаз для поиска сенсорного элемента управления на приборной панели. А вот тактильная отдача от настоящих кнопок позволяет водителю не отвлекаться от дороги.
“Когда вы за рулем, трудно контролировать ситуацию. Вот почему, когда это жесткая клавиша, ее легко почувствовать и ощутить”, - говорит Ли. Однако он намекнул, что хотя сегодня это приоритет для Hyundai, в будущем ситуация может измениться: “когда дело дойдет до автономного вождения 4-го уровня, тогда у нас все будет на мягких клавишах”.