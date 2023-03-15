Этот "Крым" украсть возможно: одноименный родстер выпустят в этом году

В университете, как отмечается, уже создан сборочный цех для производства машин. Помиом прочего, родстер “Крым” может быть оснащен электромотором, а позже и водородной силовой установкой.

Как пишет "Газета.Ru", отечественный родстер будет двухместным автомобилем с открытым верхом и мощностью от 98 до 136 лошадиных сил. Примерная цена на 2022 год оценивалась в 1-1,5 миллиона рублей.