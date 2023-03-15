Этот "Крым" украсть возможно: одноименный родстер выпустят в этом году

Этот "Крым" украсть возможно: одноименный родстер выпустят в этом годуПо крайней мере, планы именно такие
Выпуск одноименного с полуостровом родстера "Крым" запланирован в Новочеркасске на 2023 год, передает пресс-служба ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова.
Фото: Родстер “Крым”
Мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым», который построен на компонентной базе Lada Granta, возможен уже в 2023 году, после того, как разработчики закончат работы над третьим, финальным прототипом модели.
В университете, как отмечается, уже создан сборочный цех для производства машин. Помиом прочего, родстер “Крым” может быть оснащен электромотором, а позже и водородной силовой установкой.
Как пишет "Газета.Ru", отечественный родстер будет двухместным автомобилем с открытым верхом и мощностью от 98 до 136 лошадиных сил. Примерная цена на 2022 год оценивалась в 1-1,5 миллиона рублей.