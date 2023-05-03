Этот небольшой прицеп для автомобиля может обеспечить электричеством дом на сутки

Прицепы EC питаются от инвертора мощностью 3500 кВт и оснащены бортовым электрооборудованием, включая обогреватель, холодильник/морозильник и индукционную плиту.

Прицепы EC не имеют возможности зарядки 2 или 3 уровня, как Boulder, но они предлагают розетку 110 В 20 А для зарядки 1 уровня от прицепа к электромобилю. Внутренний экран управления батареей предоставляет всю необходимую информацию об электрической системе для легкого мониторинга, и прицепы разработаны таким образом, чтобы продолжать работать, пока владельцы не находятся в походе, подключаясь для обеспечения резервного питания.

Цены на EC-2 начинаются от 44 000 долларов с базовой 19-кВтч батареей, а EC-4 - от 50 400 долларов с той же батареей. Аккумулятор емкостью 29 кВт/ч добавляет еще $5 500, а вариант с 38 кВт/ч - $11 000 надбавки к цене базовой модели.

Компания Colorado Teardrops планирует начать поставки в июле.