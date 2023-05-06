Этот робот сам подъедет к электромобилю на парковке, чтобы его зарядить

Они могут быть вызваны с помощью удобного приложения и перемещаться к месту нахождения электромобиля, независимо от того, припаркован ли он в специально отведенном для зарядки месте или нет.

Как только бот Autev прибывает к автомобилю, пользователь просто подключает его кабель для зарядки к зарядному порту автомобиля и занимается своими делами, пока робот занимается зарядкой.

Когда пользователь вернется, он может отсоединить кабель от робота, позволяя ему вернуться на свою собственную зарядную станцию в гараже. Бот Autev поддерживает технологию быстрой зарядки и может зарядить до шести автомобилей, прежде чем потребует подзарядки.

Компания Autev планирует предоставить операторам гаражей доступ к парку этих роботов-зарядчиков в первом квартале следующего года. Операторы будут вносить ежемесячную плату и получать доход от платы за зарядку клиентов и рекламы, размещенной на роботах.