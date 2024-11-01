Этот Rolls-Royce собран в одном единственном экземпляре, и вы его не купите

Новый Phantom, по словам создателей, это больше, чем просто автомобиль; это дань уважения фильму и богатому наследию бренда. Экстерьер повторяет двухцветную цветовую схему оригинала, а серебряный и золотой символ Spirit of Ecstasy «намекает на золотое сердце автомобиля».