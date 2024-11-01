Этот Rolls-Royce собран в одном единственном экземпляре, и вы его не купите

Опубликовано 01 ноября 2024, 15:451 мин.
Этот Rolls-Royce собран в одном единственном экземпляре, и вы его не купитеОн достался коллекционеру
Rolls-Royce в честь фильма о Джеймсе Бонде собрал уникальный Phantom Extended. Rolls-Royce представила уникальный Phantom Extended в честь 60-летия культового фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер». Это индивидуальное творение является современной интерпретацией Phantom III Sedanca de Ville 1937 года, знаменитого автомобиля злодея Аурика Голдфингера.
© Rolls-Royce
Новый Phantom, по словам создателей, это больше, чем просто автомобиль; это дань уважения фильму и богатому наследию бренда. Экстерьер повторяет двухцветную цветовую схему оригинала, а серебряный и золотой символ Spirit of Ecstasy «намекает на золотое сердце автомобиля».
Внутри тоже одна роскошь: скрытый сейф в центральной консоли вмещает золотую модель Phantom, а интерьер украшен золотыми акцентами, включая топографическую карту перевала Фурка.
Потолок украшен созвездием звезд, повторяющим ночное небо над перевалом в день окончания съемок фильма. Другие роскошные детали включают золоченые воздуховоды, пороги и отстрочки сидений.
Rolls-Royce не раскрыла цену этого автомобиля, он был доставлен коллекционеру в Англии.