Этот Toyota Land Cruiser мощнее и менее «прожорлив», но вы его не купите

Этот Toyota Land Cruiser мощнее и менее «прожорлив», но вы его не купитеПотому что он предназначен для гуманитарных организаций
Этот Toyota Land Cruiser менее «прожорлив», но он для гуманитарных организаций. Toyota Gibraltar Stockholdings, дистрибьютор автопарков Toyota, представила новую модель Land Cruiser GDJ76, предназначенную исключительно для организаций, оказывающих гуманитарную помощь, в том числе для ООН. Для гражданских лиц этот прочный автомобиль не предлагается.
Модель GDJ76 относится к серии Land Cruiser 70 и имеет общие черты с современными гражданскими версиями. Однако надежность для него важнее роскоши, и он отказывается от таких удобств, как автоматические фары дальнего света и цифровые датчики. Вместо этого автомобиль оснащается системой активного контроля тяги Toyota Active Traction Control (A-TRAC) и ступицами с ручной блокировкой.
Под капотом GDJ76 установлен 2,8-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот силовой агрегат позволяет на 30% улучшить топливную экономичность, увеличить мощность со 129 до 201 л.с. и на 30% снизить уровень вредных выбросов.
Несмотря на то, что GDJ76 предлагает значительные обновления, он не заменит HZJ76, и обе модели будут выпускаться параллельно в течение как минимум года. Ожидается, что GDJ76 начнет эксплуатироваться в организациях, оказывающих гуманитарную помощь, уже в марте, причем среди первых заказчиков, разместивших значительные заказы на парк машин, будет Организация Объединенных Наций.