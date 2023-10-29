Этот Toyota Land Cruiser мощнее и менее «прожорлив», но вы его не купите

Модель GDJ76 относится к серии Land Cruiser 70 и имеет общие черты с современными гражданскими версиями. Однако надежность для него важнее роскоши, и он отказывается от таких удобств, как автоматические фары дальнего света и цифровые датчики. Вместо этого автомобиль оснащается системой активного контроля тяги Toyota Active Traction Control (A-TRAC) и ступицами с ручной блокировкой.

Под капотом GDJ76 установлен 2,8-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот силовой агрегат позволяет на 30% улучшить топливную экономичность, увеличить мощность со 129 до 201 л.с. и на 30% снизить уровень вредных выбросов.

Несмотря на то, что GDJ76 предлагает значительные обновления, он не заменит HZJ76, и обе модели будут выпускаться параллельно в течение как минимум года. Ожидается, что GDJ76 начнет эксплуатироваться в организациях, оказывающих гуманитарную помощь, уже в марте, причем среди первых заказчиков, разместивших значительные заказы на парк машин, будет Организация Объединенных Наций.