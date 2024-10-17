Европейские организации забили тревогу из-за Tesla Cybertruck

Они утверждают, что острые углы, недостаточное количество сминаемых зон и отсутствие краш-тестов представляют угрозу для других участников дорожного движения. Недавняя регистрация Cybertruck в Чехии в качестве пассажирского транспортного средства вновь усилила эти опасения.

«Защитники безопасности» опасаются, что это может привести к резкому увеличению импорта Cybertruck в Европу, что «поставит под угрозу стандарты дорожной безопасности». Организации призывают к ужесточению правил и отмене регистрации существующих Cybertruck в ЕС, подчеркивая необходимость приоритета «общественной безопасности» над «индивидуальными предпочтениями» в выборе автомобиля.

Илон Маск пока молчит.