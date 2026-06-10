Евросоюз включит в программу «Покупай европейское» машины из… Японии

Изначально правила программы, требовали, чтобы государственные субсидии получали только машины, собранные в самом Евросоюзе. Теперь же в список могут включить и другие страны, пишет немецкая газета Handelsblatt. Да, иностранные автомобили тоже смогут претендовать на льготы.

Около 60% новых машин в Европе, как пишут СМИ, покупают компании для своих сотрудников. И, если бы правила остались строгими, многие производители, имеющие заводы внутри ЕС, но использующие детали из других стран, тоже могли пострадать.

Поэтому автокомпании якобы убедили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что выгоднее «сохранить сложившиеся цепочки поставок между Европой, Британией, Японией и Кореей».