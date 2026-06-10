Евросоюз включит в программу «Покупай европейское» машины из… Японии

Опубликовано 10 июня 2026, 15:241 мин.
Евросоюз включит в программу «Покупай европейское» машины из… ЯпонииА ещё Кореи и Британии
Чтобы поддержать «своих» автопроизводителей в борьбе с растущей конкуренцией из Китая, Евросоюз планирует расширить программу «Покупай европейское» на автомобили, произведённые в Великобритании, а также в Японии и Южной Корее.
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Изначально правила программы, требовали, чтобы государственные субсидии получали только машины, собранные в самом Евросоюзе. Теперь же в список могут включить и другие страны, пишет немецкая газета Handelsblatt. Да, иностранные автомобили тоже смогут претендовать на льготы.
Около 60% новых машин в Европе, как пишут СМИ, покупают компании для своих сотрудников. И, если бы правила остались строгими, многие производители, имеющие заводы внутри ЕС, но использующие детали из других стран, тоже могли пострадать.
Поэтому автокомпании якобы убедили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что выгоднее «сохранить сложившиеся цепочки поставок между Европой, Британией, Японией и Кореей».