Ferrari показала салон электромобиля, созданного при участии легендарного дизайнера Apple

Интерьер выполнен в стиле, напоминающем (сделайте удивленное лицо) устройства Apple: чистые линии, минимум лишних деталей и понятное управление. При этом Ferrari сделала акцент не только на сенсорных экранах — в салоне есть механические кнопки и переключатели.

Многие детали изготовлены из переработанного алюминия, а для экранов и панели управления используется прочное стекло Gorilla Glass. Ещё одна особенность — ключ со встроенным дисплеем E-Ink.