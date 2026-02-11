Ferrari показала салон электромобиля, созданного при участии легендарного дизайнера Apple

Опубликовано 11 февраля 2026, 18:501 мин.
Ferrari показала салон электромобиля, созданного при участии легендарного дизайнера AppleДжони Айв. Помните такого?
Ferrari показала интерьер и интерфейс своего первого полностью электрического спорткара под названием Luce. В разработке дизайна участвовала студия LoveFrom, основанная Джони Айвом, чьё имя тесно связано с Apple и iPhone в частности.
© Ferrari
Компания сообщила, что сотрудничество длилось около пяти лет. Команда LoveFrom работала вместе с дизайнерским центром Ferrari. Название Luce переводится с итальянского как «свет» и символизирует «новый этап для бренда в эпоху электромобилей». Внешний вид автомобиля представят в мае.
Интерьер выполнен в стиле, напоминающем (сделайте удивленное лицо) устройства Apple: чистые линии, минимум лишних деталей и понятное управление. При этом Ferrari сделала акцент не только на сенсорных экранах — в салоне есть механические кнопки и переключатели.
Многие детали изготовлены из переработанного алюминия, а для экранов и панели управления используется прочное стекло Gorilla Glass. Ещё одна особенность — ключ со встроенным дисплеем E-Ink.