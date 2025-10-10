Ferrari показала внутренности своего первого электрокара с 1000 л.с.

Новые данные обещают: до 1000 л.с. в режиме ускорения, максимальная скорость около 310 км/ч и запас хода до 530 км по стандарту WLTP. Разгон до 100 км/ч займет 2,5 секунды, а быстрая зарядка поддерживает мощность до 350 кВт благодаря 800-вольтовой архитектуре.

Особенность Ferrari — вместо имитации звука двигателя электрокар будет усиливать реальные вибрации моторов с помощью акселерометра, создавая уникальный «живой» звук. Система включает независимые электромоторы, заднее рулевое управление и активную подвеску без стабилизаторов поперечной устойчивости.