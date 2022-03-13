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Сегодня в 17:58
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Ford будет продавать автомобили без некоторых компонентов

Без определённых чипов
Стало известно, что вскоре Ford начнёт продавать и поставлять автомобили без некоторых чипов, обеспечивающих определённые функции, не связанные с безопасностью. Машины будут при этом управляемыми.
Ford будет продавать автомобили без некоторых компонентов

Сообщается, что Ford отправит полупроводники дилерам в течение одного года, а они должны будут установить их в автомобили клиентов после покупки. У журналистов нет информации о том, какие модели и функции были затронуты. Изначально у Ford даже были планы поставлять дилерам неуправляемые автомобили, но теперь будут поставлять машины, всё же пригодные для продажи.

Отмечается, что решение Ford является попыткой переместить недостроенные автомобили с заводов, где уже нет места. Первоначально причиной проблемы стал глобальный дефицит чипов.

Источник: The Verge
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