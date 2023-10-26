Ford договорилась с бастующими: почему заводы «стояли»

По предварительным данным, Ford согласилась на существенное повышение заработной платы: ожидается, что она вырастет более чем на 30%. Сделка еще должна быть одобрена членами профсоюза.

Соглашение с Ford усиливает давление на GM и Stellantis, требуя заключения аналогичных соглашений с UAW. Генеральный директор GM Мэри Барра недавно заявила о намерении поставить будущие заводы компании под действие генерального соглашения профсоюза, что должно снять опасения членов профсоюза по поводу возможной потери рабочих мест при смены акцента производства на электромобили.

Урегулирование забастовки является важным шагом, помогающим автомобильной промышленности вернуться к реализации планов по выпуску электромобилей, поскольку компания Ford сосредоточила свои усилия на перезапуске заводов и возобновлении производства.