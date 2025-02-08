Ford продолжила терять миллиарды на электромобилях

Переход на электромобили — дело дорогое, требующее больших инвестиций в исследования, производство и инфраструктуру, пытается объясниться компания. Чтобы окупить затраты, Ford должен продавать больше электромобилей, но высокие цены делают это непростой задачей, свою очередь дополняют эксперты. Tesla — единственный производитель электромобилей, который в настоящее время получает прибыль с каждого автомобиля, но для этого потребовались годы финансовых трудностей.

Некоторые беспокоятся, что старые автопроизводители, такие как Ford и GM, замедляют свои усилия по выпуску EV, особенно в связи с исчезновением государственных стимулов и надвигающимися тарифами на Китай и Мексику.

Китай, кстати, стремительно расширяет свой рынок EV, опережая американских автопроизводителей.