Авто
Опубликовано 08 февраля 2025, 15:00
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Ford продолжила терять миллиарды на электромобилях

Но не все потеряно… вроде бы
Ford все еще теряет миллиарды на своих электромобилях: в 2024 году убытки составили 5,1 миллиарда долларов, в 2025 году ожидается убыток в 5,5 миллиарда долларов. Несмотря на это, компания остается прибыльной в целом благодаря высоким продажам автомобилей с обычным двигателем.
Ford продолжила терять миллиарды на электромобилях

© Ford

Переход на электромобили — дело дорогое, требующее больших инвестиций в исследования, производство и инфраструктуру, пытается объясниться компания. Чтобы окупить затраты, Ford должен продавать больше электромобилей, но высокие цены делают это непростой задачей, свою очередь дополняют эксперты. Tesla — единственный производитель электромобилей, который в настоящее время получает прибыль с каждого автомобиля, но для этого потребовались годы финансовых трудностей.

Некоторые беспокоятся, что старые автопроизводители, такие как Ford и GM, замедляют свои усилия по выпуску EV, особенно в связи с исчезновением государственных стимулов и надвигающимися тарифами на Китай и Мексику.

Китай, кстати, стремительно расширяет свой рынок EV, опережая американских автопроизводителей.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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