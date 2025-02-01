Ford зачем-то создал полностью электрическую версию своего Mach-E для NASCAR

Разработанный совместно с австрийской автоспортивной компанией STARD, автомобиль имеет кузов в стиле кроссовера, и вмещает батарею емкостью 78 кВт/ч. Несмотря на то, что автомобиль выглядит готовым к гонкам, Ford не уверен, где и как он будет соревноваться. Проект был разработан совместно с NASCAR и другими производителями, чтобы «изучить будущее электрических гонок», пишут СМИ.

Марк Рашбрук, один из руководителей Ford, отметил, что полностью электрические автомобили не подойдут для нынешнего формата NASCAR на «больших овалах», но могут быть интересны для других трасс.