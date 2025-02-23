Формула-1 задумалась о возвращении громких V10-двигателей на экологичном топливе

В следующем году двигатели Формулы-1 по-прежнему будут представлять собой гибридные V6 с турбонаддувом, гибриды дороги и тяжелы. Если раньше они были необходимы автопроизводителям, то теперь многие компании отказываются от электрификации. Тем временем другие гоночные серии отказываются от гибридов в пользу экологичных видов топлива.

Переход на негибридные двигатели сделает F1 более доступной для производителей двигателей, таких как Judd или Cosworth, которые могли бы вернуться в спорт. Это также вернет “легендарный звук” F1, который многие новые фанаты никогда не слышали.