Формула-1 задумалась о возвращении громких V10-двигателей на экологичном топливе

Опубликовано 23 февраля 2025, 08:151 мин.
Формула-1 задумалась о возвращении громких V10-двигателей на экологичном топливеНамекнули в соцсетях
Формула 1 рассматривает возможность серьезных изменений в правилах 2030 года: возвращение высокооборотистых двигателей V10, работающих на экологичном топливе. Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем намекнул на эту идею в посте в соцсетях, предположив, что будущие болиды F1 могут стать более громкими, легкими и менее сложными.
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В следующем году двигатели Формулы-1 по-прежнему будут представлять собой гибридные V6 с турбонаддувом, гибриды дороги и тяжелы. Если раньше они были необходимы автопроизводителям, то теперь многие компании отказываются от электрификации. Тем временем другие гоночные серии отказываются от гибридов в пользу экологичных видов топлива.
Переход на негибридные двигатели сделает F1 более доступной для производителей двигателей, таких как Judd или Cosworth, которые могли бы вернуться в спорт. Это также вернет “легендарный звук” F1, который многие новые фанаты никогда не слышали.