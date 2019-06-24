Франция приурочит запуск летающего такси к Олимпиаде 2024

Airbus, Aeroports de Paris и Paris Transport Authority изучают возможность создания и запуска автономных летающих такси к началу Олимпийских игр 2024 года в Париже. С помощью нового вида транспорта гости столицы смогут добраться из аэропорта Шарль-де-Голль до города в разы быстрее, чем на наземном транспорте. Идея уже начала свое воплощение в жизнь: Aeroports de Paris до конца 2019 года должна найти место для базы летающих такси, а в течение еще 18 месяцев закончить ее разработку. Работоспособность новой технологии планируется проверить на базе “существующего вертолетного коридора”.

Напомним, что в начале июня Uber сообщил о начале тестовых полетов своего летающего такси в Мельбурне в 2020 году. Аэротакси сможет летать между аэропортом и одним из городских торговых центров на расстояние 19 км. Всего полёт будет занимать 10 минут вместо 25 минут на автомобиле.