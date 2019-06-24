Ferra
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Сегодня 17:18

Франция приурочит запуск летающего такси к Олимпиаде 2024

Рейсы будут осуществляться каждые 6 минут
Транспортный коллапс — постоянное явление в столицах Олимпиад. Ни один город мира не рассчитан на такой лавинообразный поток туристов, желающих посмотреть на соревнование лучших атлетов мира. Но французы, по всей видимости, нашли выход из назревающей для них проблемы.

Airbus, Aeroports de Paris и Paris Transport Authority изучают возможность создания и запуска автономных летающих такси к началу Олимпийских игр 2024 года в Париже. С помощью нового вида транспорта гости столицы смогут добраться из аэропорта Шарль-де-Голль до города в разы быстрее, чем на наземном транспорте. Идея уже начала свое воплощение в жизнь: Aeroports de Paris до конца 2019 года должна найти место для базы летающих такси, а в течение еще 18 месяцев закончить ее разработку. Работоспособность новой технологии планируется проверить на базе “существующего вертолетного коридора”.

Напомним, что в начале июня Uber сообщил о начале тестовых полетов своего летающего такси в Мельбурне в 2020 году. Аэротакси сможет летать между аэропортом и одним из городских торговых центров на расстояние 19 км. Всего полёт будет занимать 10 минут вместо 25 минут на автомобиле.

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