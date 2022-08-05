Футуристический пикап Tesla будет дороже, чем планировалось изначально

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Футуристический пикап Tesla будет дороже, чем планировалось изначальноТри года назад во время анонса мир был другим
Ещё в 2019 году Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Изначально компания говорила, что цены на автомобиль будут начинаться с $39 900. Однако, как утверждает генеральный директор Tesla Илон Маск, с тех пор «многое изменилось».
Выступая на ежегодном собрании акционеров, Маск сказал, что характеристики и цена Cybertruck «будут другими», сославшись на инфляцию и другие «различные проблемы», возникшие за три года.
К сожалению, предприниматель не раскрыл никаких подробностей, кроме того, что стоимость изменится. В 2019 году Tesla заявила, что выпустит три версии Cybertruck. Самая дорогая должна была стоить $69 900.