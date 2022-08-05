Футуристический пикап Tesla будет дороже, чем планировалось изначально

Три года назад во время анонса мир был другим

Ещё в 2019 году Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Изначально компания говорила, что цены на автомобиль будут начинаться с $39 900. Однако, как утверждает генеральный директор Tesla Илон Маск, с тех пор «многое изменилось».