Футуризм во всей красе: Nissan представил необычный кабриолет будущего

Глава Nissan по автоспорту Такао Катагири заявил, что автопроизводитель разрабатывает новый спортивный автомобиль для Северной Америки и Европы. Автоэксперты считают, что это своего рода предварительный вариант преемника GT-R.

Nissan заявил, что к 2030 году выпустит 23 таких автомобиля, 15 из которых будут полностью электрическими, остальные гибридными. А к концу десятилетия компания планирует обеспечить 50-процентную электрификацию своих брендов Nissan и Infiniti.