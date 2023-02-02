Футуризм во всей красе: Nissan представил необычный кабриолет будущего

Футуризм во всей красе: Nissan представил необычный кабриолет будущегоИ он даже имеет все шансы появится на дорогах
Nissan Max-Out больше не является простым цифровым концептом. Автопроизводитель создал физический прототип своего электрокабриолета в честь мероприятия Nissan Futures
Фото: Nissan
Max-Out - это двухместный автомобиль с низкой посадкой. Nissan утверждает, что он будет включать в себя “динамичное прохождение поворотов и рулевое управление, сбалансированное с ограниченным креном кузова для оптимизации комфорта водителя и пассажиров”.
Глава Nissan по автоспорту Такао Катагири заявил, что автопроизводитель разрабатывает новый спортивный автомобиль для Северной Америки и Европы. Автоэксперты считают, что это своего рода предварительный вариант преемника GT-R.
Nissan заявил, что к 2030 году выпустит 23 таких автомобиля, 15 из которых будут полностью электрическими, остальные гибридными. А к концу десятилетия компания планирует обеспечить 50-процентную электрификацию своих брендов Nissan и Infiniti.