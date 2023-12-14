Авто
19:50, 14 декабря 2023
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Гендиректор Ford «высмеял» оправдания GM по поводу Apple CarPlay

И подтвердил приверженность автомобильным технологиям Apple

Генеральный директор Ford Джим Фарли «выясмеял» GM за ее спорное решение отказаться от поддержки CarPlay в будущих электромобилях.

Гендиректор Ford «высмеял» оправдания GM по поводу Apple CarPlay

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Аргументация GM, предполагающая, что удаление CarPlay позволит сократить использование телефона во время вождения, вызвала критику и скептицизм. Глава Ford заявил, что их клиентам «нравятся эти функции, потому что они помогают им не отвлекаться от дороги и держать руки на руле».

Ford, однако, придерживается иной точки зрения: Фарли подчеркивает неизменную приверженность компании CarPlay и Android Auto. По словам Фарли, эти интеграции способствуют более безопасному вождению, позволяя водителям сосредоточиться на дороге.

Комментарии Фарли совпадают с недавней критикой генерального директора Volvo Джима Роуэна в адрес GM за отказ от CarPlay. В то время как Ford продолжает поддерживать существующие функции CarPlay, нет никаких явных упоминаний о планах по поддержке CarPlay следующего поколения.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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