Гендиректор Ford «высмеял» оправдания GM по поводу Apple CarPlay

Аргументация GM, предполагающая, что удаление CarPlay позволит сократить использование телефона во время вождения, вызвала критику и скептицизм. Глава Ford заявил, что их клиентам «нравятся эти функции, потому что они помогают им не отвлекаться от дороги и держать руки на руле».

Ford, однако, придерживается иной точки зрения: Фарли подчеркивает неизменную приверженность компании CarPlay и Android Auto. По словам Фарли, эти интеграции способствуют более безопасному вождению, позволяя водителям сосредоточиться на дороге.

Комментарии Фарли совпадают с недавней критикой генерального директора Volvo Джима Роуэна в адрес GM за отказ от CarPlay. В то время как Ford продолжает поддерживать существующие функции CarPlay, нет никаких явных упоминаний о планах по поддержке CarPlay следующего поколения.