Гендиректор MAN заявил, что водород не подходит для транспорта

Он сослался на высокую стоимость производства «зеленого» водорода, его ограниченную доступность и необходимость создания сложной инфраструктуры для его хранения и транспортировки. Хотя MAN все еще проводит исследования в области технологии водородных топливных элементов, Власкамп подчеркнул, что компания в первую очередь сосредоточена на аккумуляторных электрогрузовиках.

Кроме того, он выразил сомнение в доступности зеленого водорода в ближайшем будущем, учитывая спрос на него со стороны других отраслей промышленности, таких как производство стали, цемента и пластика.

Пока MAN продолжает изучать потенциал водородных топливных элементов, компания делает ставку на аккумуляторные электрические грузовики. MAN уже получила 800 заказов на свои гибридные грузовики, которые могут проехать от 600 до 800 километров за день. Компания также разрабатывает усовершенствованные батареи, которые могут обеспечить еще большую дальность поездки.

Заявление Власкампа контрастирует с подходом многих других крупных игроков в сфере грузоперевозок, которые вкладывают значительные средства в грузовики, работающие на водородном топливе.