General Motors откажется от Apple CarPlay и Android Auto во всех новых автомобилях

Ранее компания уже убрала эти функции из своих электромобилей, что вызвало волну критики со стороны владельцев. До сих пор автомобили с ДВС сохраняли возможность подключать смартфон через CarPlay или Android Auto, но теперь GM намерена создать собственную мультимедийную систему. Она должна заменить внешние сервисы.

Новая система будет работать на базе Android и включать голосового помощника Google Gemini, а также специальные приложения, разработанные самой GM и её партнёрами.

Полный переход на единую цифровую платформу запланирован на 2028 год.