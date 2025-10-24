General Motors откажется от Apple CarPlay и Android Auto во всех новых автомобилях

Опубликовано 24 октября 2025, 09:451 мин.
General Motors откажется от Apple CarPlay и Android Auto во всех новых автомобиляхЧем-то нужно заменить
General Motors планирует полностью отказаться от поддержки Apple CarPlay и Android Auto во всех своих будущих автомобилях. Решение коснется не только электромобилей, но и модели с бензиновыми двигателями.
Ранее компания уже убрала эти функции из своих электромобилей, что вызвало волну критики со стороны владельцев. До сих пор автомобили с ДВС сохраняли возможность подключать смартфон через CarPlay или Android Auto, но теперь GM намерена создать собственную мультимедийную систему. Она должна заменить внешние сервисы.
Новая система будет работать на базе Android и включать голосового помощника Google Gemini, а также специальные приложения, разработанные самой GM и её партнёрами.
Полный переход на единую цифровую платформу запланирован на 2028 год.