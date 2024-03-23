General Motors собирал данные о привычках водителей для страховщиков

OnStar Smart Driver, функция в подключенных к Интернету автомобилях GM, обещала обратную связь и вознаграждение за хорошие манеры вождения. Однако некоторые пользователи сообщили, что не знали о том, что их данные о вождении передаются компаниям LexisNexis Risk Solutions и Verisk, которые составляют профили рисков водителей для страховой индустрии. Эти профили, основанные на собранных данных, якобы привели к повышению страховых тарифов для некоторых клиентов GM.

После публикации отчета New York Times компания GM обязалась прекратить передачу данных пользователей LexisNexis и Verisk.

Этот шаг произошел на фоне растущего беспокойства общественности по поводу конфиденциальности данных. Ромео Чикко, житель Флориды, подал коллективный иск против GM, OnStar и LexisNexis после того, как его страховые тарифы резко выросли из-за собранных данных о вождении.