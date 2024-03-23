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Авто
Опубликовано 23 марта 2024, 17:15
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General Motors собирал данные о привычках водителей для страховщиков

Но уже прекратил
Компания General Motors (GM) изменила свой курс на передачу данных о вождении клиентов страховым компаниям. Это решение было принято после того, как в репортаже New York Times стало известно, что автопроизводитель собирал данные о пробеге, торможении, ускорении и скорости с помощью своей программы OnStar Smart Driver.

OnStar Smart Driver, функция в подключенных к Интернету автомобилях GM, обещала обратную связь и вознаграждение за хорошие манеры вождения. Однако некоторые пользователи сообщили, что не знали о том, что их данные о вождении передаются компаниям LexisNexis Risk Solutions и Verisk, которые составляют профили рисков водителей для страховой индустрии. Эти профили, основанные на собранных данных, якобы привели к повышению страховых тарифов для некоторых клиентов GM.

После публикации отчета New York Times компания GM обязалась прекратить передачу данных пользователей LexisNexis и Verisk.

Этот шаг произошел на фоне растущего беспокойства общественности по поводу конфиденциальности данных. Ромео Чикко, житель Флориды, подал коллективный иск против GM, OnStar и LexisNexis после того, как его страховые тарифы резко выросли из-за собранных данных о вождении.

Источник:NYTimes
Автор:Максим Многословный
Теги:
#страхование
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#General Motors
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#автомобиль