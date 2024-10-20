Авто
Опубликовано 20 октября 2024, 09:00
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General Motors всё еще не получила прибыли от электромобилей

Но всё скоро изменится
General Motors готова к получению первой прибыли на рынке электромобилей к концу 2024 года. Генеральный директор Мэри Барра подтвердила приверженность компании к постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году и достижению углеродной нейтральности к 2040 году.
General Motors всё еще не получила прибыли от электромобилей
© Ferra

GM добивается прогресса в преодолении таких проблем, как высокие затраты и ограниченная инфраструктура зарядки. Для решения этих проблем GM инвестирует в аккумуляторные технологии, расширяет производственные мощности и использует государственные стимулы. Недавние партнерства компании с Samsung SDI и LG, а также субсидии, предусмотренные Законом о снижении инфляции США, помогут снизить затраты на батареи и повысить доступность электромобилей, пишут СМИ.

Теперь фокус GM сделала на на расширение своей сети зарядки и предложение конкурентоспособных цен на электромобили.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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