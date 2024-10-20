General Motors всё еще не получила прибыли от электромобилей

Опубликовано 20 октября 2024, 09:001 мин.
General Motors всё еще не получила прибыли от электромобилейНо всё скоро изменится
General Motors готова к получению первой прибыли на рынке электромобилей к концу 2024 года. Генеральный директор Мэри Барра подтвердила приверженность компании к постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году и достижению углеродной нейтральности к 2040 году.
GM добивается прогресса в преодолении таких проблем, как высокие затраты и ограниченная инфраструктура зарядки. Для решения этих проблем GM инвестирует в аккумуляторные технологии, расширяет производственные мощности и использует государственные стимулы. Недавние партнерства компании с Samsung SDI и LG, а также субсидии, предусмотренные Законом о снижении инфляции США, помогут снизить затраты на батареи и повысить доступность электромобилей, пишут СМИ.
Теперь фокус GM сделала на на расширение своей сети зарядки и предложение конкурентоспособных цен на электромобили.