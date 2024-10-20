General Motors всё еще не получила прибыли от электромобилей

GM добивается прогресса в преодолении таких проблем, как высокие затраты и ограниченная инфраструктура зарядки. Для решения этих проблем GM инвестирует в аккумуляторные технологии, расширяет производственные мощности и использует государственные стимулы. Недавние партнерства компании с Samsung SDI и LG, а также субсидии, предусмотренные Законом о снижении инфляции США, помогут снизить затраты на батареи и повысить доступность электромобилей, пишут СМИ.

Теперь фокус GM сделала на на расширение своей сети зарядки и предложение конкурентоспособных цен на электромобили.