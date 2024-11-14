Глава Xiaomi поспал на полу завода электромобилей

Опубликовано 14 ноября 2024, 19:091 мин.
Глава Xiaomi поспал на полу завода электромобилейВдохновившись Илоном Маском
Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь отметил значимое достижение в производстве электромобилей и опубликовал фото, где он спит на полу завода. Фото стало символом выпуска 100 000-го электромобиля SU7 — первого седана компании, который доступен в четырех версиях.
«Доброе утро! Проснулся с новостью о достижении 100 000 единиц Xiaomi SU7!» — поделился Лэй, отметив, что на это понадобилось всего 230 дней. SU7, запущенный в марте, получил положительные отзывы, включая одобрение главы Ford Джима Фарли, который недавно похвалил автомобиль в подкасте «The Fully Charged Podcast». Пост Лэя отсылает к практике главы Tesla Илона Маска, спящего на полу завода, чтобы мотивировать сотрудников.
Несмотря на высокий спрос, подразделение электромобилей Xiaomi зафиксировало скорректированный убыток во втором квартале в $252 млн и планирует снизить издержки с ростом масштабов производства.