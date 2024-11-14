Глава Xiaomi поспал на полу завода электромобилей

«Доброе утро! Проснулся с новостью о достижении 100 000 единиц Xiaomi SU7!» — поделился Лэй, отметив, что на это понадобилось всего 230 дней. SU7, запущенный в марте, получил положительные отзывы, включая одобрение главы Ford Джима Фарли, который недавно похвалил автомобиль в подкасте «The Fully Charged Podcast». Пост Лэя отсылает к практике главы Tesla Илона Маска, спящего на полу завода, чтобы мотивировать сотрудников.

Несмотря на высокий спрос, подразделение электромобилей Xiaomi зафиксировало скорректированный убыток во втором квартале в $252 млн и планирует снизить издержки с ростом масштабов производства.