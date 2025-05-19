Глава Xiaomi поставил в приоритет безопасность после смертельной аварии SU7

Опубликовано 19 мая 2025, 23:151 мин.
Глава Xiaomi поставил в приоритет безопасность после смертельной аварии SU7Пообещал сделать безопасность электрокаров приоритетом
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь выступил с обращением к сотрудникам компании после смертельной аварии с участием электромобиля SU7, которая вызвала волну критики в обществе. Он признал, что компания была потрясена произошедшим, и заявил, что Xiaomi должна перестать думать о себе как о стартапе.
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Лэй пообещал, что безопасность автомобилей Xiaomi станет приоритетом: «Мы хотим, чтобы наши машины были самыми безопасными в своем классе, превышая отраслевые стандарты». Он также подчеркнул, что это возможно только при строгом контроле качества и ответственности всей команды.
Вместо празднования 15-летия Лэй предложил задуматься о проделанном пути. Он напомнил, что компания вложила 105 миллиардов юаней в научные исследования, включая 30 миллиардов на 2025 год.
Также стало известно, что в этом месяце Xiaomi представит свой первый собственный чип для смартфонов — Xring O1, над которым компания работала 10 лет.