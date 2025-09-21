Главе МЧС РФ показали пожарный автомобиль с дистанционным управлением

Опубликовано 21 сентября 2025, 19:451 мин.
Главе МЧС РФ показали пожарный автомобиль с дистанционным управлениемПочти беспилотник
Главе МЧС России Александру Куренкову продемонстрировали новый пожарный автомобиль с уникальной системой дистанционного управления. По информации пресс-службы ведомства, с переносного пульта можно контролировать двигатель машины, насос, подачу воды и пены, а также лафетный ствол.
Автомобиль разработан Варгашинским заводом при поддержке Академии ГПС МЧС России. Машина предназначена для работы в городской среде, в условиях плотного трафика и ограниченного пространства.
В ведомстве не уточнили, будет ли пожарный автомобиль производиться серийно и когда он поступит на вооружение пожарных подразделений.
Новая технология дистанционного управления может значительно повысит эффективность тушения пожаров и безопасность спасателей.