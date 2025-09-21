Главе МЧС РФ показали пожарный автомобиль с дистанционным управлением

Автомобиль разработан Варгашинским заводом при поддержке Академии ГПС МЧС России. Машина предназначена для работы в городской среде, в условиях плотного трафика и ограниченного пространства.

В ведомстве не уточнили, будет ли пожарный автомобиль производиться серийно и когда он поступит на вооружение пожарных подразделений.

Новая технология дистанционного управления может значительно повысит эффективность тушения пожаров и безопасность спасателей.