Согласно отраслевым источникам, пробное производство началось на заводе BYD в Таиланде, а массовое производство запланировано на апрель 2024 года. Производственная мощность этого завода составляет 150 000 автомобилей в год, и ожидается, что он значительно увеличит продажи BYD в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Просочившиеся изображения с завода в Таиланде показывают BYD Atto 3 (Yuan Plus) на производственной линии, проходящей сборку. Этот компактный внедорожник является ключевым игроком для BYD на международных рынках, предлагая 150-киловаттный электродвигатель и два варианта батарей для дальности хода 410−480 км. При стартовой цене в 25 000 долларов в Таиланде Atto 3 готов к «высоким региональным продажам».

После запуска в Таиланде BYD нацелилась на Индонезию. Министр инвестиций Индонезии недавно объявил о начале строительства нового завода BYD в апреле 2024 года. Это предприятие, аналогичное тайскому заводу мощностью 150 000 единиц в год, будет специализироваться на сборке трех моделей: Dolphin, Atto 3 и Seal.