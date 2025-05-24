Xiaomi уже успешно продаёт модель SU7, которая превзошла по продажам Ford и GM на мировом рынке электромобилей. Теперь YU7 позиционируется как прямой конкурент Model Y. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь даже устроил «сравнение размеров» новых моделей.

YU7 доступен в трёх вариантах с разными двигателями и батареями, включая модели с одним и двумя приводами, а также батареями разной ёмкости. Важной особенностью стала быстрая зарядка: за 15 минут аккумулятор может получить заряд для 620 км пробега.

Главный вопрос — по какой цене новый кроссовер выйдет на рынок. Подробности — ближе к июлю.