Опубликовано 24 мая 2025, 10:301 мин.
Главный конкурент Tesla Model Y в Китае — Xiaomi представила электромобиль YU7У компании Маска проблемы
Xiaomi представила в Китае новый электромобиль YU7 — стильный и быстрый кроссовер, который может составить серьёзную конкуренцию Tesla Model Y. Xiaomi обещает запас хода до 835 км и разгон до 100 км/ч за 3,23 секунды, что сопоставимо с Tesla, но при этом время зарядки у YU7 значительно короче.
© Xiaomi
Xiaomi уже успешно продаёт модель SU7, которая превзошла по продажам Ford и GM на мировом рынке электромобилей. Теперь YU7 позиционируется как прямой конкурент Model Y. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь даже устроил «сравнение размеров» новых моделей.
YU7 доступен в трёх вариантах с разными двигателями и батареями, включая модели с одним и двумя приводами, а также батареями разной ёмкости. Важной особенностью стала быстрая зарядка: за 15 минут аккумулятор может получить заряд для 620 км пробега.
Главный вопрос — по какой цене новый кроссовер выйдет на рынок. Подробности — ближе к июлю.